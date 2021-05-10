Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|7,55
|9,93
|Fenerbahçe Futbol
|27,80
|26,64
|4,35
|Doğuş Otomotiv
|28,32
|27,26
|3,89
|TAV Havalimanları
|23,92
|23,08
|3,64
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,62
|28,62
|3,49
|Aksa Enerji
|12,88
|12,45
|3,45
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,92
|3,32
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,43
|3,21
|Vestel
|30,02
|29,10
|3,16
|Türk Telekom
|6,88
|6,67
|3,15
|Gübre Fabrikaları
|63,25
|61,35
|3,10
|Doğan Holding
|3,08
|2,99
|3,01
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,45
|2,86
|Brisa
|24,54
|23,88
|2,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|22,82
|2,72
|Ereğli Demir Çelik
|20,22
|19,74
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,06
|2,43
|Pegasus
|83,30
|81,35
|2,40
|Bera Holding
|33,16
|32,40
|2,35
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|1,84
|2,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi