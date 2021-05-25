Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|207,90
|211,70
|-1,79
|Gübre Fabrikaları
|63,75
|64,80
|-1,62
|Karsan Otomotiv
|4,96
|5,04
|-1,59
|Alarko Holding
|10,58
|10,75
|-1,58
|Tukaş
|7,24
|7,35
|-1,50
|Ereğli Demir Çelik
|18,95
|19,23
|-1,46
|Hektaş
|9,39
|9,50
|-1,16
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|90,00
|-1,11
|Koza Madencilik
|17,31
|17,50
|-1,09
|Bagfaş
|25,24
|25,50
|-1,02
|Bursa Çimento
|3,94
|3,98
|-1,01
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,45
|-0,97
|Nuh Çimento
|51,40
|51,85
|-0,87
|Aksa
|16,65
|16,79
|-0,83
|Turkcell
|15,63
|15,76
|-0,82
|Gözde Girişim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Kervan Gıda
|16,55
|16,68
|-0,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,40
|-0,71
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|7,18
|-0,70
|Good-Year
|7,63
|7,68
|-0,65
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi