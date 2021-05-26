Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 27,64 26,54 4,14 Garanti Bankası 8,06 7,80 3,33 Petkim 6,32 6,12 3,27 Kardemir (D) 7,96 7,74 2,84 TAV Havalimanları 23,00 22,38 2,77 Jantsa Jant Sanayi 86,65 84,50 2,54 İndeks Bilgisayar 6,91 6,75 2,37 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,32 2,27 İş GMYO 1,86 1,82 2,20 Akiş GMYO 1,86 1,82 2,20 Emlak Konut GMYO 1,89 1,85 2,16 Aksa Enerji 12,91 12,65 2,06 Vestel 32,00 31,36 2,04 Enerjisa Enerji 10,67 10,46 2,01 Ereğli Demir Çelik 18,85 18,48 2,00 Zorlu Enerji 2,04 2,00 2,00 Akbank 5,20 5,10 1,96 Karsan Otomotiv 4,84 4,75 1,89 Aksa 16,18 15,88 1,89 Sabancı Holding 8,45 8,30 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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