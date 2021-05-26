Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,64
|26,54
|4,14
|Garanti Bankası
|8,06
|7,80
|3,33
|Petkim
|6,32
|6,12
|3,27
|Kardemir (D)
|7,96
|7,74
|2,84
|TAV Havalimanları
|23,00
|22,38
|2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|86,65
|84,50
|2,54
|İndeks Bilgisayar
|6,91
|6,75
|2,37
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,32
|2,27
|İş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Akiş GMYO
|1,86
|1,82
|2,20
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,85
|2,16
|Aksa Enerji
|12,91
|12,65
|2,06
|Vestel
|32,00
|31,36
|2,04
|Enerjisa Enerji
|10,67
|10,46
|2,01
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|18,48
|2,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,00
|2,00
|Akbank
|5,20
|5,10
|1,96
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,75
|1,89
|Aksa
|16,18
|15,88
|1,89
|Sabancı Holding
|8,45
|8,30
|1,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi