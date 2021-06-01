Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,31
|-8,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,10
|-2,73
|Net Holding
|5,23
|5,37
|-2,61
|Bursa Çimento
|3,84
|3,92
|-2,04
|Pegasus
|81,70
|83,15
|-1,74
|TAV Havalimanları
|23,58
|23,98
|-1,67
|Verusa Holding
|55,00
|55,90
|-1,61
|Mavi Giyim
|49,70
|50,50
|-1,58
|Halk GMYO
|2,95
|3,00
|-1,52
|Çimsa
|23,16
|23,50
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,42
|33,90
|-1,42
|Coca Cola İçecek
|78,45
|79,40
|-1,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,53
|16,72
|-1,14
|Türk Hava Yolları
|13,17
|13,32
|-1,13
|Yataş
|15,62
|15,78
|-1,01
|Borusan Mannesmann
|28,30
|28,58
|-0,98
|Oyak Çimento
|7,21
|7,28
|-0,96
|Parsan
|28,82
|29,08
|-0,89
|Türk Traktör
|184,00
|185,60
|-0,86
|Konya Çimento
|879,80
|887,40
|-0,86
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi