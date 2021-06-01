Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,11 2,31 -8,66 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,10 -2,73 Net Holding 5,23 5,37 -2,61 Bursa Çimento 3,84 3,92 -2,04 Pegasus 81,70 83,15 -1,74 TAV Havalimanları 23,58 23,98 -1,67 Verusa Holding 55,00 55,90 -1,61 Mavi Giyim 49,70 50,50 -1,58 Halk GMYO 2,95 3,00 -1,52 Çimsa 23,16 23,50 -1,45 Fenerbahçe Futbol 33,42 33,90 -1,42 Coca Cola İçecek 78,45 79,40 -1,20 İş Yatırım Menkul Değerler 16,53 16,72 -1,14 Türk Hava Yolları 13,17 13,32 -1,13 Yataş 15,62 15,78 -1,01 Borusan Mannesmann 28,30 28,58 -0,98 Oyak Çimento 7,21 7,28 -0,96 Parsan 28,82 29,08 -0,89 Türk Traktör 184,00 185,60 -0,86 Konya Çimento 879,80 887,40 -0,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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