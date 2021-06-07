Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,07
|2,12
|-2,36
|İndeks Bilgisayar
|6,40
|6,51
|-1,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,85
|16,12
|-1,67
|Zorlu Enerji
|2,03
|2,06
|-1,46
|MLP Sağlık
|21,82
|22,12
|-1,36
|Aksa Enerji
|13,41
|13,58
|-1,25
|Ford Otosan
|176,80
|179,00
|-1,23
|Hektaş
|9,00
|9,11
|-1,21
|Bera Holding
|23,42
|23,68
|-1,10
|Brisa
|22,40
|22,62
|-0,97
|Petkim
|6,26
|6,32
|-0,95
|Enerjisa Enerji
|10,77
|10,84
|-0,65
|Bagfaş
|24,26
|24,40
|-0,57
|Nuh Çimento
|46,00
|46,26
|-0,56
|TAV Havalimanları
|25,84
|25,96
|-0,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|7,25
|-0,41
|Bim Mağazalar
|61,95
|62,20
|-0,40
|Karsan Otomotiv
|3,90
|3,91
|-0,26
|Türk Traktör
|183,50
|183,90
|-0,22
|Konya Çimento
|831,50
|833,30
|-0,22
Kaynak: AA
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