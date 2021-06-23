Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|173,70
|166,00
|4,64
|Konya Çimento
|802,10
|774,40
|3,58
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|4,31
|3,25
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,89
|3,17
|Kartonsan
|55,20
|53,65
|2,89
|Yataş
|13,28
|12,92
|2,79
|Selçuk Ecza Deposu
|8,85
|8,63
|2,55
|Vestel
|31,34
|30,64
|2,28
|Anadolu Efes
|22,66
|22,18
|2,16
|Ege Endüstri
|1.270,80
|1.243,90
|2,16
|Koza Madencilik
|14,78
|14,47
|2,14
|Tekfen Holding
|15,52
|15,20
|2,11
|Migros Ticaret
|33,56
|32,90
|2,01
|Deva Holding
|24,80
|24,32
|1,97
|Bursa Çimento
|3,67
|3,60
|1,94
|Çemtaş
|13,22
|12,97
|1,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|6,76
|1,92
|Jantsa Jant Sanayi
|82,55
|81,00
|1,91
|Netaş Telekomünikasyon
|20,82
|20,46
|1,76
|Esenboğa Elektrik
|30,14
|29,62
|1,76
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi