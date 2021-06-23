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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23.06.2021 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre173,70166,004,64
Konya Çimento802,10774,403,58
Kerevitaş Gıda4,454,313,25
Odaş Elektrik1,951,893,17
Kartonsan55,2053,652,89
Yataş13,2812,922,79
Selçuk Ecza Deposu8,858,632,55
Vestel31,3430,642,28
Anadolu Efes22,6622,182,16
Ege Endüstri1.270,801.243,902,16
Koza Madencilik14,7814,472,14
Tekfen Holding15,5215,202,11
Migros Ticaret33,5632,902,01
Deva Holding24,8024,321,97
Bursa Çimento3,673,601,94
Çemtaş13,2212,971,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,896,761,92
Jantsa Jant Sanayi82,5581,001,91
Netaş Telekomünikasyon20,8220,461,76
Esenboğa Elektrik30,1429,621,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ege Gübre, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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