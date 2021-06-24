Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 814,90 835,00 -2,41 Odaş Elektrik 1,92 1,96 -2,04 Kartonsan 54,85 55,90 -1,88 Jantsa Jant Sanayi 79,60 80,95 -1,67 TAV Havalimanları 26,88 27,26 -1,39 Selçuk Ecza Deposu 8,78 8,90 -1,35 Kerevitaş Gıda 4,52 4,58 -1,31 Hektaş 8,15 8,25 -1,21 Yataş 13,13 13,29 -1,20 Ege Endüstri 1.256,00 1.270,00 -1,10 Vestel 30,88 31,20 -1,03 Good-Year 6,96 7,03 -1,00 SASA Polyester 30,94 31,24 -0,96 Brisa 21,14 21,34 -0,94 Şişe Cam 7,97 8,01 -0,50 İş GMYO 2,00 2,01 -0,50 Tukaş 6,90 6,93 -0,43 Nuh Çimento 41,54 41,70 -0,38 Şok Marketler Ticaret 11,48 11,52 -0,35 Doğan Holding 2,96 2,97 -0,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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