Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|814,90
|835,00
|-2,41
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,96
|-2,04
|Kartonsan
|54,85
|55,90
|-1,88
|Jantsa Jant Sanayi
|79,60
|80,95
|-1,67
|TAV Havalimanları
|26,88
|27,26
|-1,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,78
|8,90
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|4,58
|-1,31
|Hektaş
|8,15
|8,25
|-1,21
|Yataş
|13,13
|13,29
|-1,20
|Ege Endüstri
|1.256,00
|1.270,00
|-1,10
|Vestel
|30,88
|31,20
|-1,03
|Good-Year
|6,96
|7,03
|-1,00
|SASA Polyester
|30,94
|31,24
|-0,96
|Brisa
|21,14
|21,34
|-0,94
|Şişe Cam
|7,97
|8,01
|-0,50
|İş GMYO
|2,00
|2,01
|-0,50
|Tukaş
|6,90
|6,93
|-0,43
|Nuh Çimento
|41,54
|41,70
|-0,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|11,52
|-0,35
|Doğan Holding
|2,96
|2,97
|-0,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi