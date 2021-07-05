Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 322,30 293,00 10,00 Konya Çimento 910,30 847,00 7,47 Borusan Mannesmann 25,58 23,88 7,12 Erbosan 145,80 136,70 6,66 Doğuş Otomotiv 26,70 25,04 6,63 Ege Gübre 182,00 172,00 5,81 Kervan Gıda 15,17 14,38 5,49 Eczacıbaşı Yatırım 40,80 38,80 5,15 Kartonsan 54,40 52,00 4,62 Brisa 22,00 21,14 4,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 6,52 3,68 Torunlar GMYO 2,96 2,86 3,50 Alarko Holding 9,58 9,28 3,23 Hedef Girişim 3,07 2,98 3,02 Ege Endüstri 1.302,30 1.265,00 2,95 Galatasaray Sportif 3,66 3,56 2,81 Afyon Çimento 3,84 3,74 2,67 Vestel Beyaz Eşya 47,18 45,98 2,61 SASA Polyester 29,34 28,62 2,52 Kordsa Teknik Tekstil 21,06 20,58 2,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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