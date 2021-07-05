Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|322,30
|293,00
|10,00
|Konya Çimento
|910,30
|847,00
|7,47
|Borusan Mannesmann
|25,58
|23,88
|7,12
|Erbosan
|145,80
|136,70
|6,66
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|25,04
|6,63
|Ege Gübre
|182,00
|172,00
|5,81
|Kervan Gıda
|15,17
|14,38
|5,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,80
|38,80
|5,15
|Kartonsan
|54,40
|52,00
|4,62
|Brisa
|22,00
|21,14
|4,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|6,52
|3,68
|Torunlar GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Alarko Holding
|9,58
|9,28
|3,23
|Hedef Girişim
|3,07
|2,98
|3,02
|Ege Endüstri
|1.302,30
|1.265,00
|2,95
|Galatasaray Sportif
|3,66
|3,56
|2,81
|Afyon Çimento
|3,84
|3,74
|2,67
|Vestel Beyaz Eşya
|47,18
|45,98
|2,61
|SASA Polyester
|29,34
|28,62
|2,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,06
|20,58
|2,33
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi