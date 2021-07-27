Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 11,06 11,38 -2,81 Eczacıbaşı Yatırım 37,00 37,80 -2,12 Doğan Holding 2,53 2,58 -1,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 7,09 -1,83 Nuh Çimento 37,06 37,70 -1,70 Çemaş Döküm 1,19 1,21 -1,65 Ege Gübre 170,10 172,90 -1,62 Erbosan 138,80 140,80 -1,42 Kervan Gıda 16,36 16,57 -1,27 Şok Marketler Ticaret 11,53 11,67 -1,20 Odaş Elektrik 1,83 1,85 -1,08 Kardemir (D) 7,33 7,41 -1,08 Kartonsan 49,52 50,05 -1,06 İş Y. Men. Değ. 13,10 13,24 -1,06 Otokar 275,10 278,00 -1,04 Ford Otosan 167,60 169,20 -0,95 Hektaş 7,46 7,53 -0,93 Petkim 5,37 5,42 -0,92 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 2,26 -0,88 T. Halk Bankası 4,56 4,60 -0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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