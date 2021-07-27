Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,06
|11,38
|-2,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,00
|37,80
|-2,12
|Doğan Holding
|2,53
|2,58
|-1,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|7,09
|-1,83
|Nuh Çimento
|37,06
|37,70
|-1,70
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,21
|-1,65
|Ege Gübre
|170,10
|172,90
|-1,62
|Erbosan
|138,80
|140,80
|-1,42
|Kervan Gıda
|16,36
|16,57
|-1,27
|Şok Marketler Ticaret
|11,53
|11,67
|-1,20
|Odaş Elektrik
|1,83
|1,85
|-1,08
|Kardemir (D)
|7,33
|7,41
|-1,08
|Kartonsan
|49,52
|50,05
|-1,06
|İş Y. Men. Değ.
|13,10
|13,24
|-1,06
|Otokar
|275,10
|278,00
|-1,04
|Ford Otosan
|167,60
|169,20
|-0,95
|Hektaş
|7,46
|7,53
|-0,93
|Petkim
|5,37
|5,42
|-0,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|2,26
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,56
|4,60
|-0,87
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi