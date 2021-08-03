Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,36
|29,52
|6,23
|Tofaş Oto. Fab.
|34,96
|33,82
|3,37
|Coca Cola İçecek
|88,05
|86,25
|2,09
|Garanti Bankası
|8,72
|8,55
|1,99
|Borusan Mannesmann
|26,40
|25,90
|1,93
|Net Holding
|4,12
|4,05
|1,73
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|11,68
|1,54
|Koza Madencilik
|13,85
|13,65
|1,47
|Alarko GMYO
|20,88
|20,60
|1,36
|Ereğli Demir Çelik
|19,96
|19,70
|1,32
|İş Bankası (C)
|5,39
|5,32
|1,32
|T. Halk Bankası
|4,68
|4,62
|1,30
|Vakıflar Bankası
|3,52
|3,48
|1,15
|Alarko Holding
|9,75
|9,64
|1,14
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|21,32
|1,13
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,81
|1,10
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|4,54
|1,10
|İş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Koza Altın
|105,60
|104,50
|1,05
|MLP Sağlık
|23,54
|23,30
|1,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi