Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,36 29,52 6,23 Tofaş Oto. Fab. 34,96 33,82 3,37 Coca Cola İçecek 88,05 86,25 2,09 Garanti Bankası 8,72 8,55 1,99 Borusan Mannesmann 26,40 25,90 1,93 Net Holding 4,12 4,05 1,73 İpek Doğal Enerji 11,86 11,68 1,54 Koza Madencilik 13,85 13,65 1,47 Alarko GMYO 20,88 20,60 1,36 Ereğli Demir Çelik 19,96 19,70 1,32 İş Bankası (C) 5,39 5,32 1,32 T. Halk Bankası 4,68 4,62 1,30 Vakıflar Bankası 3,52 3,48 1,15 Alarko Holding 9,75 9,64 1,14 RTA Laboratuvarları 21,56 21,32 1,13 Zorlu Enerji 1,83 1,81 1,10 Kerevitaş Gıda 4,59 4,54 1,10 İş GMYO 1,90 1,88 1,06 Koza Altın 105,60 104,50 1,05 MLP Sağlık 23,54 23,30 1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor

Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı

Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da

Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni hıçkırıklara boğuldu

Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış

Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor

Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı