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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

10.08.2021 13:36
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,967,41-6,07
Brisa23,4624,70-5,02
Ereğli Demir Çelik19,6720,52-4,14
Kordsa Teknik Tekstil24,1225,14-4,06
Türk Traktör176,10181,30-2,87
Eczacıbaşı Yatırım40,8842,06-2,81
Fenerbahçe Futbol36,6437,64-2,66
Pegasus69,9071,70-2,51
Nuh Çimento39,2640,22-2,39
Odaş Elektrik1,361,39-2,16
Petkim5,745,86-2,05
Konya Çimento881,80900,00-2,02
Alkim Kimya15,1315,44-2,01
Albaraka Türk1,511,54-1,95
Arçelik32,5233,06-1,63
Jantsa Jant Sanayi72,6073,80-1,63
Borusan Mannesmann27,1827,62-1,59
Kardemir (D)7,867,97-1,38
Selçuk Ecza Deposu8,608,72-1,38
Galatasaray Sportif3,733,78-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ticaret, Tofaş, Bim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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