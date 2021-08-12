Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 147,70 140,00 5,50 Borusan Yatırım Pazarlama 374,60 359,50 4,20 Migros Ticaret 36,72 35,24 4,20 Logo Yazılım 37,68 36,40 3,52 Pegasus 71,20 69,15 2,96 SASA Polyester 28,58 27,78 2,88 Otokar 343,80 334,40 2,81 Yapı ve Kredi Bankası 2,48 2,42 2,48 Petkim 5,91 5,77 2,43 TAV Havalimanları 22,84 22,30 2,42 Ford Otosan 175,60 171,60 2,33 Ereğli Demir Çelik 19,50 19,07 2,25 Koç Holding 22,02 21,54 2,23 Aksa 16,59 16,30 1,78 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Bim Mağazalar 69,15 68,00 1,69 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,29 1,27 1,57 Garanti Bankası 9,09 8,95 1,56 Kardemir (D) 8,00 7,88 1,52 Doğan Holding 2,69 2,65 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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