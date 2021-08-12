Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|147,70
|140,00
|5,50
|Borusan Yatırım Pazarlama
|374,60
|359,50
|4,20
|Migros Ticaret
|36,72
|35,24
|4,20
|Logo Yazılım
|37,68
|36,40
|3,52
|Pegasus
|71,20
|69,15
|2,96
|SASA Polyester
|28,58
|27,78
|2,88
|Otokar
|343,80
|334,40
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,48
|2,42
|2,48
|Petkim
|5,91
|5,77
|2,43
|TAV Havalimanları
|22,84
|22,30
|2,42
|Ford Otosan
|175,60
|171,60
|2,33
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|19,07
|2,25
|Koç Holding
|22,02
|21,54
|2,23
|Aksa
|16,59
|16,30
|1,78
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Bim Mağazalar
|69,15
|68,00
|1,69
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,27
|1,57
|Garanti Bankası
|9,09
|8,95
|1,56
|Kardemir (D)
|8,00
|7,88
|1,52
|Doğan Holding
|2,69
|2,65
|1,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi