Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|177,50
|183,40
|-3,22
|Tekfen Holding
|14,66
|15,05
|-2,59
|Bera Holding
|10,05
|10,29
|-2,33
|Bim Mağazalar
|68,95
|70,10
|-1,64
|Ülker Bisküvi
|19,74
|20,06
|-1,60
|Erbosan
|145,20
|147,20
|-1,36
|Coca Cola İçecek
|85,05
|86,00
|-1,10
|Migros Ticaret
|36,40
|36,76
|-0,98
|Otokar
|340,40
|343,60
|-0,93
|Logo Yazılım
|38,66
|39,02
|-0,92
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,27
|-0,79
|Doğan Holding
|2,73
|2,75
|-0,73
|Gözde Girişim
|5,57
|5,61
|-0,71
|Turkcell
|15,48
|15,59
|-0,71
|Sabancı Holding
|9,87
|9,94
|-0,70
|Şok Marketler Ticaret
|12,07
|12,15
|-0,66
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,62
|-0,62
|SASA Polyester
|28,54
|28,70
|-0,56
|Gübre Fabrikaları
|53,70
|54,00
|-0,56
|Fenerbahçe Futbol
|36,08
|36,28
|-0,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi