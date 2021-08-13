Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 177,50 183,40 -3,22 Tekfen Holding 14,66 15,05 -2,59 Bera Holding 10,05 10,29 -2,33 Bim Mağazalar 68,95 70,10 -1,64 Ülker Bisküvi 19,74 20,06 -1,60 Erbosan 145,20 147,20 -1,36 Coca Cola İçecek 85,05 86,00 -1,10 Migros Ticaret 36,40 36,76 -0,98 Otokar 340,40 343,60 -0,93 Logo Yazılım 38,66 39,02 -0,92 Çemaş Döküm 1,26 1,27 -0,79 Doğan Holding 2,73 2,75 -0,73 Gözde Girişim 5,57 5,61 -0,71 Turkcell 15,48 15,59 -0,71 Sabancı Holding 9,87 9,94 -0,70 Şok Marketler Ticaret 12,07 12,15 -0,66 Zorlu Enerji 1,61 1,62 -0,62 SASA Polyester 28,54 28,70 -0,56 Gübre Fabrikaları 53,70 54,00 -0,56 Fenerbahçe Futbol 36,08 36,28 -0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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