Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,27
|10,52
|-2,38
|Torunlar GMYO
|3,82
|3,91
|-2,30
|TAV Havalimanları
|23,22
|23,74
|-2,19
|Ege Endüstri
|1.303,00
|1.328,50
|-1,92
|Verusa Holding
|45,38
|46,24
|-1,86
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,61
|-1,43
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|35,44
|-1,35
|Koza Madencilik
|13,93
|14,12
|-1,35
|İndeks Bilgisayar
|5,87
|5,95
|-1,34
|Logo Yazılım
|38,60
|39,12
|-1,33
|Bim Mağazalar
|69,05
|69,95
|-1,29
|Çimsa
|25,18
|25,50
|-1,25
|Hedef Girişim
|2,64
|2,67
|-1,12
|Pegasus
|70,90
|71,70
|-1,12
|Tekfen Holding
|14,42
|14,58
|-1,10
|Jantsa Jant Sanayi
|70,90
|71,60
|-0,98
|Şekerbank
|1,05
|1,06
|-0,94
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,54
|-0,90
|Vakıflar Bankası
|3,51
|3,54
|-0,85
|Gübre Fabrikaları
|53,80
|54,25
|-0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi