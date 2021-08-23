Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel Beyaz Eşya 51,70 47,02 9,95 Borusan Yatırım Pazarlama 432,70 397,00 8,99 Esenboğa Elektrik 31,94 30,66 4,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 6,52 3,68 Borusan Mannesmann 27,02 26,18 3,21 Hedef Girişim 2,72 2,64 3,03 TAV Havalimanları 23,40 22,80 2,63 Sabancı Holding 10,27 10,01 2,60 Akbank 5,72 5,59 2,33 Petkim 6,08 5,95 2,18 Şişe Cam 8,89 8,70 2,18 Bim Mağazalar 72,80 71,30 2,10 Vestel 29,92 29,32 2,05 Net Holding 4,02 3,94 2,03 Konya Çimento 863,00 846,00 2,01 ASELSAN 15,68 15,38 1,95 İpek Doğal Enerji 12,49 12,27 1,79 İş Finansal Kiralama 3,02 2,97 1,68 Türk Hava Yolları 12,46 12,26 1,63 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,33 1,31 1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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