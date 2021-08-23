Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|47,02
|9,95
|Borusan Yatırım Pazarlama
|432,70
|397,00
|8,99
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|30,66
|4,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|6,52
|3,68
|Borusan Mannesmann
|27,02
|26,18
|3,21
|Hedef Girişim
|2,72
|2,64
|3,03
|TAV Havalimanları
|23,40
|22,80
|2,63
|Sabancı Holding
|10,27
|10,01
|2,60
|Akbank
|5,72
|5,59
|2,33
|Petkim
|6,08
|5,95
|2,18
|Şişe Cam
|8,89
|8,70
|2,18
|Bim Mağazalar
|72,80
|71,30
|2,10
|Vestel
|29,92
|29,32
|2,05
|Net Holding
|4,02
|3,94
|2,03
|Konya Çimento
|863,00
|846,00
|2,01
|ASELSAN
|15,68
|15,38
|1,95
|İpek Doğal Enerji
|12,49
|12,27
|1,79
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,97
|1,68
|Türk Hava Yolları
|12,46
|12,26
|1,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,33
|1,31
|1,53
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi