Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,28 4,37 -2,06 Kervan Gıda 16,58 16,89 -1,84 MLP Sağlık 24,84 25,16 -1,27 Migros Ticaret 35,36 35,80 -1,23 Verusa Holding 45,06 45,56 -1,10 Galatasaray Sportif 3,65 3,69 -1,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 6,55 -1,07 Erbosan 136,50 137,90 -1,02 Türk Traktör 168,90 170,00 -0,65 Brisa 21,62 21,72 -0,46 Otokar 323,60 325,00 -0,43 Türkiye Sigorta 4,86 4,88 -0,41 Vestel Beyaz Eşya 48,66 48,86 -0,41 Şok Marketler Ticaret 12,33 12,37 -0,32 Karsan Otomotiv 3,73 3,74 -0,27 Fenerbahçe Futbol 34,22 34,30 -0,23 Eczacıbaşı Yatırım 42,02 42,10 -0,19 Enerjisa Enerji 10,89 10,91 -0,18 Selçuk Ecza Deposu 8,83 8,84 -0,11 Gübre Fabrikaları 51,85 51,90 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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