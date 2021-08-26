Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,28
|4,37
|-2,06
|Kervan Gıda
|16,58
|16,89
|-1,84
|MLP Sağlık
|24,84
|25,16
|-1,27
|Migros Ticaret
|35,36
|35,80
|-1,23
|Verusa Holding
|45,06
|45,56
|-1,10
|Galatasaray Sportif
|3,65
|3,69
|-1,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|6,55
|-1,07
|Erbosan
|136,50
|137,90
|-1,02
|Türk Traktör
|168,90
|170,00
|-0,65
|Brisa
|21,62
|21,72
|-0,46
|Otokar
|323,60
|325,00
|-0,43
|Türkiye Sigorta
|4,86
|4,88
|-0,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,66
|48,86
|-0,41
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|12,37
|-0,32
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,74
|-0,27
|Fenerbahçe Futbol
|34,22
|34,30
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,02
|42,10
|-0,19
|Enerjisa Enerji
|10,89
|10,91
|-0,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|8,84
|-0,11
|Gübre Fabrikaları
|51,85
|51,90
|-0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi