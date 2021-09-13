Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,32 34,42 -3,20 Aksa 19,13 19,52 -2,00 Borusan Yatırım Pazarlama 432,90 440,90 -1,81 Emlak Konut GMYO 1,84 1,86 -1,08 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05 Garanti Bankası 9,42 9,49 -0,74 Bim Mağazalar 68,35 68,80 -0,65 Erbosan 127,80 128,50 -0,54 RTA Laboratuvarları 23,84 23,96 -0,50 Ford Otosan 170,50 171,20 -0,41 Selçuk Ecza Deposu 9,07 9,10 -0,33 Galatasaray Sportif 3,51 3,52 -0,28 Aksa Enerji 14,90 14,94 -0,27 İş Yatırım Menkul Değerler 14,44 14,47 -0,21 Ülker Bisküvi 19,42 19,46 -0,21 Logo Yazılım 41,84 41,92 -0,19 Migros Ticaret 33,44 33,50 -0,18 Şok Marketler Ticaret 12,27 12,29 -0,16 Coca Cola İçecek 89,20 89,30 -0,11 Enka İnşaat 10,46 10,47 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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