Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 20,38 19,11 6,65 Bera Holding 10,22 9,81 4,18 RTA Laboratuvarları 24,10 23,14 4,15 Logo Yazılım 41,94 40,80 2,79 Jantsa Jant Sanayi 67,85 66,30 2,34 Kordsa Teknik Tekstil 25,32 24,76 2,26 Coca Cola İçecek 89,00 87,35 1,89 Esenboğa Elektrik 33,12 32,52 1,85 Bim Mağazalar 68,60 67,45 1,70 Galatasaray Sportif 3,64 3,58 1,68 Doğuş Otomotiv 34,38 33,82 1,66 Vestel Beyaz Eşya 49,96 49,16 1,63 Odaş Elektrik 1,48 1,46 1,37 Tüpraş 108,10 106,70 1,31 Borusan Yatırım Pazarlama 426,10 421,10 1,19 Ege Endüstri 1.197,00 1.183,30 1,16 Erbosan 123,70 122,30 1,14 Deva Holding 23,52 23,26 1,12 Şişe Cam 8,58 8,50 0,94 Kerevitaş Gıda 4,45 4,41 0,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı

Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış

İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı

Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor

Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı