Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|20,38
|19,11
|6,65
|Bera Holding
|10,22
|9,81
|4,18
|RTA Laboratuvarları
|24,10
|23,14
|4,15
|Logo Yazılım
|41,94
|40,80
|2,79
|Jantsa Jant Sanayi
|67,85
|66,30
|2,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,32
|24,76
|2,26
|Coca Cola İçecek
|89,00
|87,35
|1,89
|Esenboğa Elektrik
|33,12
|32,52
|1,85
|Bim Mağazalar
|68,60
|67,45
|1,70
|Galatasaray Sportif
|3,64
|3,58
|1,68
|Doğuş Otomotiv
|34,38
|33,82
|1,66
|Vestel Beyaz Eşya
|49,96
|49,16
|1,63
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,46
|1,37
|Tüpraş
|108,10
|106,70
|1,31
|Borusan Yatırım Pazarlama
|426,10
|421,10
|1,19
|Ege Endüstri
|1.197,00
|1.183,30
|1,16
|Erbosan
|123,70
|122,30
|1,14
|Deva Holding
|23,52
|23,26
|1,12
|Şişe Cam
|8,58
|8,50
|0,94
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|4,41
|0,91
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi