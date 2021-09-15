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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

15.09.2021 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa20,3819,116,65
Bera Holding10,229,814,18
RTA Laboratuvarları24,1023,144,15
Logo Yazılım41,9440,802,79
Jantsa Jant Sanayi67,8566,302,34
Kordsa Teknik Tekstil25,3224,762,26
Coca Cola İçecek89,0087,351,89
Esenboğa Elektrik33,1232,521,85
Bim Mağazalar68,6067,451,70
Galatasaray Sportif3,643,581,68
Doğuş Otomotiv34,3833,821,66
Vestel Beyaz Eşya49,9649,161,63
Odaş Elektrik1,481,461,37
Tüpraş108,10106,701,31
Borusan Yatırım Pazarlama426,10421,101,19
Ege Endüstri1.197,001.183,301,16
Erbosan123,70122,301,14
Deva Holding23,5223,261,12
Şişe Cam8,588,500,94
Kerevitaş Gıda4,454,410,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Coca Cola, Kordsa, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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