Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.029 1,10 BIST SINAİ 106.641 0,26 BIST GIDA, İÇECEK 104.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.029 1,10
BIST SINAİ 106.641 0,26
BIST GIDA, İÇECEK 104.761 1,07
BIST TEKSTIL, DERİ 28.200 0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.708 -1,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.261 -0,49
BIST TAŞ, TOPRAK 62.491 0,56
BIST METAL ANA 191.157 1,01
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.067 0,24
BIST MADENCİLİK 71.881 -0,06
BIST HİZMETLER 72.234 0,56
BIST ELEKTRİK 3.168 -0,56
BIST ULAŞTIRMA 160.489 0,35
BIST TURİZM 7.321 0,95
BIST TİCARET 200.984 -0,52
BIST İLETİŞİM 29.143 2,34
BIST SPOR 27.476 0,74
BIST İNŞAAT 69.801 0,80
BIST MALİ 101.143 0,21
BIST BANKA 118.447 0,31
BIST SİGORTA 265.683 -0,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.265 -0,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.658 0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.037 0,57
BIST TEKNOLOJİ 97.322 1,80
BIST BİLİŞİM 15.768 0,76
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.258 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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