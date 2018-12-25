Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
50 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.385 -3,17 BIST SINAİ 104.469 -1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.385
|-3,17
|BIST SINAİ
|104.469
|-1,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.278
|-0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.532
|-1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.498
|-1,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.188
|-1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.698
|-0,44
|BIST METAL ANA
|186.141
|-1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.770
|-0,74
|BIST MADENCİLİK
|70.295
|-0,15
|BIST HİZMETLER
|71.620
|-0,79
|BIST ELEKTRİK
|3.101
|-1,64
|BIST ULAŞTIRMA
|158.716
|0,24
|BIST TURİZM
|7.233
|-0,80
|BIST TİCARET
|198.424
|-1,60
|BIST İLETİŞİM
|29.162
|-0,41
|BIST SPOR
|26.874
|-1,97
|BIST İNŞAAT
|69.917
|-0,19
|BIST MALİ
|99.733
|-0,70
|BIST BANKA
|116.447
|-0,88
|BIST SİGORTA
|263.853
|-1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.672
|-2,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.847
|-0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.708
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|94.344
|-1,77
|BIST BİLİŞİM
|15.515
|-1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.806
|-1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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