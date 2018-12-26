Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.417 -1,14 BIST SINAİ 104.898 0,25 BIST GIDA, İÇECEK 103.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.417
|-1,14
|BIST SINAİ
|104.898
|0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.960
|-0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.559
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.925
|1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.868
|0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.721
|0,15
|BIST METAL ANA
|186.231
|0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.248
|0,03
|BIST MADENCİLİK
|70.437
|0,45
|BIST HİZMETLER
|71.561
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|3.113
|0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|158.703
|0,21
|BIST TURİZM
|7.130
|-0,27
|BIST TİCARET
|197.264
|-0,27
|BIST İLETİŞİM
|29.252
|-0,15
|BIST SPOR
|27.056
|0,42
|BIST İNŞAAT
|70.422
|-0,11
|BIST MALİ
|100.131
|0,30
|BIST BANKA
|117.229
|0,25
|BIST SİGORTA
|263.965
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.447
|0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.809
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.959
|1,50
|BIST TEKNOLOJİ
|94.812
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|15.514
|0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.037
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:16 Kaynak: AA
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