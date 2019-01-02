Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.587 -2,51 BIST SINAİ 103.547 -1,27 BIST GIDA, İÇECEK 101.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.587 -2,51
BIST SINAİ 103.547 -1,27
BIST GIDA, İÇECEK 101.769 -0,95
BIST TEKSTIL, DERİ 27.414 -1,95
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.492 -0,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.954 -0,96
BIST TAŞ, TOPRAK 61.882 -1,19
BIST METAL ANA 181.655 -1,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.854 -2,25
BIST MADENCİLİK 71.370 -1,05
BIST HİZMETLER 70.224 -1,85
BIST ELEKTRİK 3.034 -1,70
BIST ULAŞTIRMA 157.064 -0,57
BIST TURİZM 6.918 -0,79
BIST TİCARET 194.209 -2,64
BIST İLETİŞİM 28.255 -2,25
BIST SPOR 27.094 -0,37
BIST İNŞAAT 71.057 -0,46
BIST MALİ 99.026 -1,62
BIST BANKA 115.679 -1,75
BIST SİGORTA 261.522 -1,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.020 -0,81
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.337 -1,69
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.374 -0,41
BIST TEKNOLOJİ 93.954 -1,29
BIST BİLİŞİM 15.679 -1,99
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.125 -0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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