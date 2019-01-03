Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.212 -0,26 BIST SINAİ 102.959 0,35 BIST GIDA, İÇECEK 99.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.212
|-0,26
|BIST SINAİ
|102.959
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.258
|-1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.098
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.403
|-0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.084
|0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.964
|-0,22
|BIST METAL ANA
|181.625
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|110.122
|-0,91
|BIST MADENCİLİK
|72.105
|2,42
|BIST HİZMETLER
|69.962
|0,12
|BIST ELEKTRİK
|2.999
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|154.872
|0,41
|BIST TURİZM
|6.854
|0,01
|BIST TİCARET
|196.492
|0,72
|BIST İLETİŞİM
|27.844
|-0,54
|BIST SPOR
|27.164
|0,19
|BIST İNŞAAT
|71.145
|-1,37
|BIST MALİ
|97.630
|-0,06
|BIST BANKA
|113.645
|0,40
|BIST SİGORTA
|261.518
|-0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.630
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.638
|-0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.849
|-0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|92.421
|-0,50
|BIST BİLİŞİM
|15.467
|-0,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.184
|0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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