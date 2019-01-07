Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBI SANAYI 66.285,78 -0,46
BIST SINAI 103.319,50 +0,49
BIST GIDA ICECEK 100.215,74 +1,31
BIST TEKSTIL DERI 26.916,29 +0,70
BIST ORMAN KAGIT BASIM 43.371,69 +0,20
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 103.207,08 +0,05
BIST TAS TOPRAK 60.760,45 +0,11
BIST METAL ANA 185.332,67 +0,38
BIST METAL ESYA MAKINA 110.223,45 +0,98
BIST MADENCILIK 73.028,91 +0,87
BIST HIZMETLER 69.759,96 +0,29
BIST ELEKTRIK 3.021,42 +0,67
BIST ULASTIRMA 148.363,20 -0,29
BIST TURIZM 6.758,29 -0,10
BIST ILETISIM 28.325,15 +1,54
BIST SPOR 28.626,48 +6,51
BIST INSAAT 70.833,19 -0,24
BIST MALI 99.033,36 +1,28
BIST BANKA 117.768,15 +1,67
BIST SIGORTA 264.350,76 -0,29
BIST FIN KIR FAKTORING 82.069,84 +1,92
BIST HOLDING VE YATIRIM 74.642,97 +0,90
BIST GAYRIMENKUL YO 27.569,00 +0,70
BIST TEKNOLOJI 90.919,85 +0,13
BIST BILISIM 15.439,94 +0,40
BIST MENKUL KIYM YO 25.159,49 +0,67
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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