Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

23 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.911 -1,16 BIST SINAİ 103.738 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 99.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.911 -1,16
BIST SINAİ 103.738 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 99.772 -0,59
BIST TEKSTIL, DERİ 27.018 0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.250 -0,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.190 0,96
BIST TAŞ, TOPRAK 60.988 0,07
BIST METAL ANA 184.140 -0,97
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 111.163 -0,63
BIST MADENCİLİK 74.725 0,72
BIST HİZMETLER 70.876 0,40
BIST ELEKTRİK 3.057 0,24
BIST ULAŞTIRMA 148.341 -0,03
BIST TURİZM 6.832 0,30
BIST TİCARET 200.083 0,82
BIST İLETİŞİM 29.458 0,50
BIST SPOR 27.504 -2,82
BIST İNŞAAT 70.606 -0,61
BIST MALİ 98.882 -0,20
BIST BANKA 116.836 -0,68
BIST SİGORTA 265.533 -0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.131 1,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.310 0,50
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.452 0,08
BIST TEKNOLOJİ 90.549 -0,47
BIST BİLİŞİM 15.551 0,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.327 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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