Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.911 -1,16 BIST SINAİ 103.738 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 99.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.911
|-1,16
|BIST SINAİ
|103.738
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.772
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.018
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.250
|-0,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.190
|0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.988
|0,07
|BIST METAL ANA
|184.140
|-0,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|111.163
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|74.725
|0,72
|BIST HİZMETLER
|70.876
|0,40
|BIST ELEKTRİK
|3.057
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|148.341
|-0,03
|BIST TURİZM
|6.832
|0,30
|BIST TİCARET
|200.083
|0,82
|BIST İLETİŞİM
|29.458
|0,50
|BIST SPOR
|27.504
|-2,82
|BIST İNŞAAT
|70.606
|-0,61
|BIST MALİ
|98.882
|-0,20
|BIST BANKA
|116.836
|-0,68
|BIST SİGORTA
|265.533
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.131
|1,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.310
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.452
|0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|90.549
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|15.551
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.327
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 Kaynak: AA
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