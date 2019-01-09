Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.527 -0,64 BIST SINAİ 106.508 1,49 BIST GIDA, İÇECEK 100.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.527
|-0,64
|BIST SINAİ
|106.508
|1,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.753
|1,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.504
|0,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.817
|0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.798
|1,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.417
|0,30
|BIST METAL ANA
|192.714
|2,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.652
|1,89
|BIST MADENCİLİK
|75.318
|0,48
|BIST HİZMETLER
|71.508
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|3.081
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|148.683
|-0,31
|BIST TURİZM
|6.722
|-0,65
|BIST TİCARET
|203.289
|1,11
|BIST İLETİŞİM
|29.667
|-0,74
|BIST SPOR
|27.448
|0,66
|BIST İNŞAAT
|70.914
|0,20
|BIST MALİ
|99.482
|0,03
|BIST BANKA
|116.403
|-0,38
|BIST SİGORTA
|266.623
|-0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.650
|-0,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.955
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.606
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|92.021
|0,91
|BIST BİLİŞİM
|15.844
|-0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.350
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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