Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 64.142 -1,56 BIST SINAİ 107.684 0,18 BIST GIDA, İÇECEK 101.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.142 -1,56
BIST SINAİ 107.684 0,18
BIST GIDA, İÇECEK 101.245 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 27.520 0,86
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.800 0,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.346 -0,10
BIST TAŞ, TOPRAK 61.817 0,71
BIST METAL ANA 192.735 -0,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.878 1,99
BIST MADENCİLİK 76.351 -0,05
BIST HİZMETLER 71.496 0,01
BIST ELEKTRİK 3.052 0,46
BIST ULAŞTIRMA 149.812 1,42
BIST TURİZM 6.610 0,48
BIST TİCARET 202.434 -0,34
BIST İLETİŞİM 29.718 -0,57
BIST SPOR 27.475 0,78
BIST İNŞAAT 70.804 -0,57
BIST MALİ 97.755 -0,80
BIST BANKA 113.373 -0,99
BIST SİGORTA 265.608 -0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.103 -0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.374 -0,84
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.446 0,55
BIST TEKNOLOJİ 92.907 1,92
BIST BİLİŞİM 16.083 1,43
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.791 -1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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