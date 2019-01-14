Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.321 -0,32 BIST SINAİ 106.470 -1,18 BIST GIDA, İÇECEK 101.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.321
|-0,32
|BIST SINAİ
|106.470
|-1,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.773
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.816
|-0,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.875
|-1,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.461
|-2,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.992
|-0,54
|BIST METAL ANA
|185.730
|-1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.003
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|76.148
|-0,61
|BIST HİZMETLER
|71.608
|-0,39
|BIST ELEKTRİK
|3.057
|-0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|148.125
|-0,61
|BIST TURİZM
|6.528
|-1,27
|BIST TİCARET
|203.683
|-0,42
|BIST İLETİŞİM
|29.937
|-0,18
|BIST SPOR
|27.271
|-0,58
|BIST İNŞAAT
|70.612
|-0,29
|BIST MALİ
|98.676
|-0,74
|BIST BANKA
|114.792
|-0,92
|BIST SİGORTA
|266.599
|-0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.948
|1,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.958
|-0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.334
|-0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|92.093
|-0,63
|BIST BİLİŞİM
|16.298
|-0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.772
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:18 Kaynak: AA
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