Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.587 -5,41 BIST SINAİ 108.264 0,80 BIST GIDA, İÇECEK 102.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.587 -5,41
BIST SINAİ 108.264 0,80
BIST GIDA, İÇECEK 102.190 0,07
BIST TEKSTIL, DERİ 26.919 1,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.368 0,92
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.176 1,12
BIST TAŞ, TOPRAK 63.148 0,57
BIST METAL ANA 191.378 0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 120.737 0,61
BIST MADENCİLİK 78.376 1,29
BIST HİZMETLER 72.268 0,72
BIST ELEKTRİK 3.150 1,91
BIST ULAŞTIRMA 148.783 -0,07
BIST TURİZM 6.666 1,48
BIST TİCARET 202.616 0,22
BIST İLETİŞİM 30.886 1,99
BIST SPOR 27.404 0,52
BIST İNŞAAT 70.718 0,11
BIST MALİ 102.111 1,39
BIST BANKA 119.842 1,61
BIST SİGORTA 267.393 -0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.921 0,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.027 1,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.780 0,58
BIST TEKNOLOJİ 93.756 1,58
BIST BİLİŞİM 16.580 1,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.901 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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