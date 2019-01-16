Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.432 2,41 BIST SINAİ 108.197 -0,24 BIST GIDA, İÇECEK 102.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.432 2,41
BIST SINAİ 108.197 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 102.473 -0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 27.230 1,27
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.359 -0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.651 0,41
BIST TAŞ, TOPRAK 62.873 0,09
BIST METAL ANA 187.029 -1,61
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.633 0,52
BIST MADENCİLİK 78.771 -1,05
BIST HİZMETLER 71.127 -1,02
BIST ELEKTRİK 3.134 0,08
BIST ULAŞTIRMA 142.973 -1,53
BIST TURİZM 6.722 -0,67
BIST TİCARET 199.571 -0,63
BIST İLETİŞİM 30.716 -1,79
BIST SPOR 27.218 -0,33
BIST İNŞAAT 70.669 0,58
BIST MALİ 104.065 1,44
BIST BANKA 123.119 2,53
BIST SİGORTA 269.002 -0,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.726 0,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.895 0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.811 -0,12
BIST TEKNOLOJİ 93.458 0,22
BIST BİLİŞİM 16.622 0,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.619 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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