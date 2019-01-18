Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.892 7,11 BIST SINAİ 111.565 1,61 BIST GIDA, İÇECEK 105.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.892 7,11
BIST SINAİ 111.565 1,61
BIST GIDA, İÇECEK 105.812 1,14
BIST TEKSTIL, DERİ 27.348 -0,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.211 0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.661 1,30
BIST TAŞ, TOPRAK 64.565 1,36
BIST METAL ANA 197.417 4,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.990 0,01
BIST MADENCİLİK 76.663 -0,33
BIST HİZMETLER 73.617 0,39
BIST ELEKTRİK 3.193 0,65
BIST ULAŞTIRMA 142.588 0,53
BIST TURİZM 6.991 1,05
BIST TİCARET 205.770 -0,40
BIST İLETİŞİM 32.947 1,28
BIST SPOR 27.973 -0,57
BIST İNŞAAT 72.463 1,42
BIST MALİ 109.899 0,20
BIST BANKA 132.938 0,60
BIST SİGORTA 272.984 0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.158 0,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.324 -0,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.170 0,77
BIST TEKNOLOJİ 94.891 0,58
BIST BİLİŞİM 16.872 -0,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.006 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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