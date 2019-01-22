Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.131 -1,70 BIST SINAİ 114.710 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.131
|-1,70
|BIST SINAİ
|114.710
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.246
|0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.161
|1,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.017
|-0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.588
|1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.425
|0,39
|BIST METAL ANA
|207.918
|1,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.608
|0,77
|BIST MADENCİLİK
|76.198
|1,19
|BIST HİZMETLER
|74.922
|0,94
|BIST ELEKTRİK
|3.230
|0,77
|BIST ULAŞTIRMA
|146.713
|0,86
|BIST TURİZM
|7.004
|0,28
|BIST TİCARET
|208.628
|0,98
|BIST İLETİŞİM
|33.536
|0,93
|BIST SPOR
|28.210
|1,36
|BIST İNŞAAT
|72.337
|0,70
|BIST MALİ
|110.534
|1,27
|BIST BANKA
|132.265
|1,83
|BIST SİGORTA
|274.275
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.013
|0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.988
|0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.745
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|97.273
|0,96
|BIST BİLİŞİM
|16.909
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.135
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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