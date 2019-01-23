Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.384 -6,37 BIST SINAİ 115.157 -0,05 BIST GIDA, İÇECEK 109.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.384 -6,37
BIST SINAİ 115.157 -0,05
BIST GIDA, İÇECEK 109.689 0,77
BIST TEKSTIL, DERİ 28.239 0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.132 0,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.054 0,31
BIST TAŞ, TOPRAK 64.973 -0,26
BIST METAL ANA 208.368 -1,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.772 0,55
BIST MADENCİLİK 76.890 -0,58
BIST HİZMETLER 75.798 1,08
BIST ELEKTRİK 3.211 -0,50
BIST ULAŞTIRMA 147.160 1,56
BIST TURİZM 7.026 0,23
BIST TİCARET 208.759 0,59
BIST İLETİŞİM 34.657 1,62
BIST SPOR 28.541 0,15
BIST İNŞAAT 73.618 1,68
BIST MALİ 111.062 -0,36
BIST BANKA 132.762 -0,79
BIST SİGORTA 275.466 0,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.717 0,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.565 0,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.849 0,72
BIST TEKNOLOJİ 97.250 0,55
BIST BİLİŞİM 16.883 0,42
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.166 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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