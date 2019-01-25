Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.687 -1,51 BIST SINAİ 117.811 -0,05 BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.687 -1,51
BIST SINAİ 117.811 -0,05
BIST GIDA, İÇECEK 111.975 0,13
BIST TEKSTIL, DERİ 28.745 0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.474 -0,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.003 -0,56
BIST TAŞ, TOPRAK 65.510 -0,23
BIST METAL ANA 212.739 -0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.423 0,24
BIST MADENCİLİK 78.783 3,12
BIST HİZMETLER 76.829 0,25
BIST ELEKTRİK 3.262 -0,78
BIST ULAŞTIRMA 148.739 -0,31
BIST TURİZM 7.080 0,04
BIST TİCARET 213.350 0,00
BIST İLETİŞİM 34.761 1,18
BIST SPOR 28.311 -1,61
BIST İNŞAAT 74.325 0,01
BIST MALİ 112.771 -0,51
BIST BANKA 133.253 -0,99
BIST SİGORTA 273.629 -0,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.931 0,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.796 0,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.893 -0,80
BIST TEKNOLOJİ 99.918 0,15
BIST BİLİŞİM 17.313 0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.770 0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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