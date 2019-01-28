Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.583 2,32 BIST SINAİ 119.537 1,11 BIST GIDA, İÇECEK 112.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.583 2,32
BIST SINAİ 119.537 1,11
BIST GIDA, İÇECEK 112.673 -0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 29.292 1,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.629 0,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.843 0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 66.622 0,88
BIST METAL ANA 217.066 1,81
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.732 1,52
BIST MADENCİLİK 80.672 2,24
BIST HİZMETLER 76.853 0,28
BIST ELEKTRİK 3.299 1,13
BIST ULAŞTIRMA 152.232 2,45
BIST TURİZM 7.105 0,99
BIST TİCARET 212.887 -0,33
BIST İLETİŞİM 34.064 -0,66
BIST SPOR 28.575 1,29
BIST İNŞAAT 75.549 0,21
BIST MALİ 114.225 0,90
BIST BANKA 135.703 1,20
BIST SİGORTA 273.592 -0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.892 1,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.381 0,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.009 0,36
BIST TEKNOLOJİ 100.829 0,66
BIST BİLİŞİM 17.879 1,21
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.293 3,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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