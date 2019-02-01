Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.597 0,10 BIST SINAİ 119.809 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.597 0,10
BIST SINAİ 119.809 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 116.813 1,83
BIST TEKSTIL, DERİ 28.527 0,72
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.487 -0,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.805 1,19
BIST TAŞ, TOPRAK 67.543 -0,64
BIST METAL ANA 213.582 -0,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.256 -0,92
BIST MADENCİLİK 73.197 0,73
BIST HİZMETLER 77.705 -0,10
BIST ELEKTRİK 3.542 1,50
BIST ULAŞTIRMA 154.197 -1,13
BIST TURİZM 7.157 0,53
BIST TİCARET 212.145 0,69
BIST İLETİŞİM 34.554 -0,73
BIST SPOR 30.013 0,88
BIST İNŞAAT 77.233 0,11
BIST MALİ 116.956 -0,27
BIST BANKA 137.654 -0,31
BIST SİGORTA 273.111 -0,55
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 97.553 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.044 -0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.490 -0,28
BIST TEKNOLOJİ 102.146 -0,46
BIST BİLİŞİM 18.075 -0,83
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.371 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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