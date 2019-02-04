Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.285 -0,52 BIST SINAİ 117.739 -0,11 BIST GIDA, İÇECEK 115.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.285
|-0,52
|BIST SINAİ
|117.739
|-0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.177
|-0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.914
|1,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.559
|0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.358
|-0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.155
|-0,25
|BIST METAL ANA
|211.918
|1,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.844
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|70.121
|-1,40
|BIST HİZMETLER
|77.189
|-0,21
|BIST ELEKTRİK
|3.523
|-0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|151.198
|0,95
|BIST TURİZM
|7.095
|0,07
|BIST TİCARET
|210.693
|-0,48
|BIST İLETİŞİM
|34.704
|-0,39
|BIST SPOR
|29.703
|-1,26
|BIST İNŞAAT
|75.809
|-0,90
|BIST MALİ
|115.746
|-0,17
|BIST BANKA
|136.264
|-0,48
|BIST SİGORTA
|277.538
|1,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|98.688
|0,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.031
|0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.996
|-0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|99.062
|-0,43
|BIST BİLİŞİM
|17.854
|-0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.714
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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