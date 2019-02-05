Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.846 -2,32 BIST SINAİ 117.859 1,07 BIST GIDA, İÇECEK 115.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.846 -2,32
BIST SINAİ 117.859 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 115.082 0,51
BIST TEKSTIL, DERİ 28.887 -0,49
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.949 0,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.920 1,30
BIST TAŞ, TOPRAK 66.844 0,26
BIST METAL ANA 211.363 1,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.773 1,77
BIST MADENCİLİK 68.932 0,46
BIST HİZMETLER 77.728 0,32
BIST ELEKTRİK 3.531 -0,13
BIST ULAŞTIRMA 151.389 -0,08
BIST TURİZM 7.109 -0,39
BIST TİCARET 213.058 1,06
BIST İLETİŞİM 35.008 -0,21
BIST SPOR 29.113 -0,26
BIST İNŞAAT 76.241 0,42
BIST MALİ 116.650 1,12
BIST BANKA 137.952 1,57
BIST SİGORTA 280.165 0,61
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 100.855 1,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.154 0,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.095 1,09
BIST TEKNOLOJİ 97.289 -0,26
BIST BİLİŞİM 17.750 0,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.535 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:54 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Dolar Güne 5,21 Seviyelerinde Başladı IKEA, Mobilya Kiralama Hizmeti Başlatmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:27:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]