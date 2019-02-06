Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.801 2,27 BIST SINAİ 116.736 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 117.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.801
|2,27
|BIST SINAİ
|116.736
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.222
|2,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.460
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.668
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.496
|0,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.019
|0,48
|BIST METAL ANA
|201.095
|-3,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.215
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|68.150
|0,65
|BIST HİZMETLER
|77.302
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|3.438
|-1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|146.898
|-0,49
|BIST TURİZM
|7.092
|0,05
|BIST TİCARET
|216.982
|0,64
|BIST İLETİŞİM
|34.427
|-0,78
|BIST SPOR
|28.554
|0,41
|BIST İNŞAAT
|76.814
|0,65
|BIST MALİ
|115.225
|-0,52
|BIST BANKA
|134.814
|-1,03
|BIST SİGORTA
|277.977
|-0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|101.282
|0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.343
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.983
|-0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|95.022
|-0,96
|BIST BİLİŞİM
|17.243
|-1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.507
|-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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