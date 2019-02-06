Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.801 2,27 BIST SINAİ 116.736 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 117.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.801 2,27
BIST SINAİ 116.736 -0,15
BIST GIDA, İÇECEK 117.222 2,42
BIST TEKSTIL, DERİ 28.460 -0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.668 -0,14
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.496 0,92
BIST TAŞ, TOPRAK 66.019 0,48
BIST METAL ANA 201.095 -3,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.215 -0,17
BIST MADENCİLİK 68.150 0,65
BIST HİZMETLER 77.302 -0,13
BIST ELEKTRİK 3.438 -1,23
BIST ULAŞTIRMA 146.898 -0,49
BIST TURİZM 7.092 0,05
BIST TİCARET 216.982 0,64
BIST İLETİŞİM 34.427 -0,78
BIST SPOR 28.554 0,41
BIST İNŞAAT 76.814 0,65
BIST MALİ 115.225 -0,52
BIST BANKA 134.814 -1,03
BIST SİGORTA 277.977 -0,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 101.282 0,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.343 0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.983 -0,39
BIST TEKNOLOJİ 95.022 -0,96
BIST BİLİŞİM 17.243 -1,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.507 -0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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