Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.359 2,43 BIST SINAİ 117.997 -0,97 BIST GIDA, İÇECEK 116.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.359
|2,43
|BIST SINAİ
|117.997
|-0,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.285
|-1,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.489
|-0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.854
|0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.813
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.117
|0,64
|BIST METAL ANA
|208.370
|-2,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.936
|-0,95
|BIST MADENCİLİK
|67.061
|-0,31
|BIST HİZMETLER
|77.555
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|3.398
|-0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|148.803
|0,02
|BIST TURİZM
|7.017
|-0,95
|BIST TİCARET
|214.724
|-0,31
|BIST İLETİŞİM
|34.987
|1,01
|BIST SPOR
|28.550
|0,38
|BIST İNŞAAT
|77.098
|0,36
|BIST MALİ
|115.357
|0,29
|BIST BANKA
|135.003
|0,57
|BIST SİGORTA
|278.507
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|104.031
|0,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.488
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.840
|-0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|95.290
|-0,20
|BIST BİLİŞİM
|17.317
|-0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.833
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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