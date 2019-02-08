Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.359 2,43 BIST SINAİ 117.997 -0,97 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.359 2,43
BIST SINAİ 117.997 -0,97
BIST GIDA, İÇECEK 116.285 -1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 28.489 -0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.854 0,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.813 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 67.117 0,64
BIST METAL ANA 208.370 -2,61
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.936 -0,95
BIST MADENCİLİK 67.061 -0,31
BIST HİZMETLER 77.555 0,18
BIST ELEKTRİK 3.398 -0,39
BIST ULAŞTIRMA 148.803 0,02
BIST TURİZM 7.017 -0,95
BIST TİCARET 214.724 -0,31
BIST İLETİŞİM 34.987 1,01
BIST SPOR 28.550 0,38
BIST İNŞAAT 77.098 0,36
BIST MALİ 115.357 0,29
BIST BANKA 135.003 0,57
BIST SİGORTA 278.507 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 104.031 0,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.488 -0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.840 -0,28
BIST TEKNOLOJİ 95.290 -0,20
BIST BİLİŞİM 17.317 -0,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.833 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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