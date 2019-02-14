Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.835 -3,49 BIST SINAİ 117.255 -0,30 BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.835 -3,49
BIST SINAİ 117.255 -0,30
BIST GIDA, İÇECEK 111.077 -1,53
BIST TEKSTIL, DERİ 29.716 -1,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.609 0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.890 0,55
BIST TAŞ, TOPRAK 67.366 0,06
BIST METAL ANA 207.227 -1,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.081 0,06
BIST MADENCİLİK 65.631 -0,68
BIST HİZMETLER 76.896 -0,81
BIST ELEKTRİK 3.438 1,22
BIST ULAŞTIRMA 138.955 -1,55
BIST TURİZM 7.024 -1,04
BIST TİCARET 212.282 -1,14
BIST İLETİŞİM 36.116 0,27
BIST SPOR 28.969 0,57
BIST İNŞAAT 75.575 -2,76
BIST MALİ 113.696 0,30
BIST BANKA 133.178 0,43
BIST SİGORTA 276.307 -0,70
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 107.917 0,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.124 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.171 -0,29
BIST TEKNOLOJİ 93.684 -0,58
BIST BİLİŞİM 17.472 -1,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.196 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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