Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.630 -0,24 BIST SINAİ 118.077 -0,29 BIST GIDA, İÇECEK 109.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.630 -0,24
BIST SINAİ 118.077 -0,29
BIST GIDA, İÇECEK 109.900 -1,20
BIST TEKSTIL, DERİ 29.837 0,30
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.669 1,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.185 0,09
BIST TAŞ, TOPRAK 67.895 -0,70
BIST METAL ANA 211.505 -1,34
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.522 0,77
BIST MADENCİLİK 67.567 0,59
BIST HİZMETLER 76.430 -0,93
BIST ELEKTRİK 3.433 0,69
BIST ULAŞTIRMA 140.009 -2,90
BIST TURİZM 7.062 0,77
BIST TİCARET 212.027 0,27
BIST İLETİŞİM 35.257 -1,90
BIST SPOR 28.850 -0,75
BIST İNŞAAT 75.428 1,43
BIST MALİ 113.630 -0,40
BIST BANKA 132.997 -0,85
BIST SİGORTA 276.254 -0,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 109.786 1,10
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.163 0,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.147 -0,85
BIST TEKNOLOJİ 97.821 1,35
BIST BİLİŞİM 18.042 1,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.433 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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