Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.326 -0,68 BIST SINAİ 117.962 -0,54 BIST GIDA, İÇECEK 109.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.326 -0,68
BIST SINAİ 117.962 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 109.766 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 29.894 -1,18
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.077 -0,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.921 -1,25
BIST TAŞ, TOPRAK 67.997 -0,18
BIST METAL ANA 219.138 0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.095 -0,97
BIST MADENCİLİK 64.516 1,84
BIST HİZMETLER 75.830 -0,97
BIST ELEKTRİK 3.414 -0,47
BIST ULAŞTIRMA 137.965 0,93
BIST TURİZM 6.969 0,54
BIST TİCARET 207.542 -2,28
BIST İLETİŞİM 35.564 -0,64
BIST SPOR 29.021 -1,52
BIST İNŞAAT 75.912 -0,48
BIST MALİ 113.053 -0,25
BIST BANKA 132.496 0,26
BIST SİGORTA 279.106 0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.071 0,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.208 -1,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.362 0,10
BIST TEKNOLOJİ 98.325 -1,34
BIST BİLİŞİM 19.427 0,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.647 0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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