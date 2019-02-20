Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.136 -0,11 BIST SINAİ 119.448 0,47 BIST GIDA, İÇECEK 112.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.136 -0,11
BIST SINAİ 119.448 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 112.698 2,02
BIST TEKSTIL, DERİ 30.733 0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.850 1,61
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.015 -0,07
BIST TAŞ, TOPRAK 69.144 0,98
BIST METAL ANA 221.602 -0,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.373 1,33
BIST MADENCİLİK 65.592 1,11
BIST HİZMETLER 76.381 0,28
BIST ELEKTRİK 3.462 0,67
BIST ULAŞTIRMA 137.871 0,99
BIST TURİZM 6.974 0,00
BIST TİCARET 208.435 -0,53
BIST İLETİŞİM 36.102 0,70
BIST SPOR 29.060 0,47
BIST İNŞAAT 76.674 0,88
BIST MALİ 114.563 0,90
BIST BANKA 133.683 0,71
BIST SİGORTA 280.762 0,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.564 1,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.227 1,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.422 0,43
BIST TEKNOLOJİ 99.836 0,67
BIST BİLİŞİM 19.913 1,46
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.822 0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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