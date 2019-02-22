Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 69.927 0,04 BIST SINAİ 122.156 1,53 BIST GIDA, İÇECEK 115.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 69.927 0,04
BIST SINAİ 122.156 1,53
BIST GIDA, İÇECEK 115.092 0,10
BIST TEKSTIL, DERİ 31.561 0,05
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.800 0,16
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.419 1,74
BIST TAŞ, TOPRAK 69.512 0,61
BIST METAL ANA 225.346 2,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.924 1,24
BIST MADENCİLİK 66.405 1,56
BIST HİZMETLER 75.271 -0,30
BIST ELEKTRİK 3.442 1,04
BIST ULAŞTIRMA 141.242 1,25
BIST TURİZM 7.014 0,36
BIST TİCARET 209.298 -1,33
BIST İLETİŞİM 33.532 -0,68
BIST SPOR 29.206 0,62
BIST İNŞAAT 77.979 1,30
BIST MALİ 115.755 0,78
BIST BANKA 134.127 0,04
BIST SİGORTA 285.136 0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 117.423 0,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.126 2,00
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.712 0,44
BIST TEKNOLOJİ 102.995 0,53
BIST BİLİŞİM 20.366 0,74
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.331 0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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