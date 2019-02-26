Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.909 0,22 BIST SINAİ 123.148 0,20 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.909 0,22
BIST SINAİ 123.148 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 116.153 0,38
BIST TEKSTIL, DERİ 32.483 2,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.176 0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.245 -0,66
BIST TAŞ, TOPRAK 70.189 -0,36
BIST METAL ANA 230.093 1,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.642 -0,33
BIST MADENCİLİK 66.241 0,95
BIST HİZMETLER 75.393 -0,66
BIST ELEKTRİK 3.482 -0,44
BIST ULAŞTIRMA 144.570 0,76
BIST TURİZM 7.044 0,29
BIST TİCARET 205.019 -0,95
BIST İLETİŞİM 34.004 -1,46
BIST SPOR 29.107 0,49
BIST İNŞAAT 78.352 0,11
BIST MALİ 117.549 -0,13
BIST BANKA 136.126 -0,11
BIST SİGORTA 285.343 -0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.983 1,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.627 -0,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.342 0,61
BIST TEKNOLOJİ 104.334 1,21
BIST BİLİŞİM 21.035 0,22
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.647 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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