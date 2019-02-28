Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.908 -0,21 BIST SINAİ 124.300 0,26 BIST GIDA, İÇECEK 113.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.908 -0,21
BIST SINAİ 124.300 0,26
BIST GIDA, İÇECEK 113.803 0,80
BIST TEKSTIL, DERİ 32.687 0,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.523 0,02
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.645 0,96
BIST TAŞ, TOPRAK 69.667 0,44
BIST METAL ANA 233.828 -0,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.126 -0,39
BIST MADENCİLİK 66.218 0,16
BIST HİZMETLER 75.876 0,55
BIST ELEKTRİK 3.546 0,93
BIST ULAŞTIRMA 144.628 1,42
BIST TURİZM 7.180 1,69
BIST TİCARET 204.164 -0,88
BIST İLETİŞİM 34.827 1,77
BIST SPOR 28.517 0,42
BIST İNŞAAT 78.169 0,01
BIST MALİ 117.849 0,72
BIST BANKA 136.849 0,90
BIST SİGORTA 285.561 -0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 124.957 0,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.270 0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.750 -0,03
BIST TEKNOLOJİ 101.242 -0,19
BIST BİLİŞİM 21.255 0,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.354 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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