Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.973 0,22 BIST SINAİ 123.271 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 118.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.973 0,22
BIST SINAİ 123.271 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 118.484 0,92
BIST TEKSTIL, DERİ 32.584 0,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.582 -0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.354 -0,03
BIST TAŞ, TOPRAK 70.492 -0,19
BIST METAL ANA 226.247 0,52
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.625 -0,74
BIST MADENCİLİK 64.373 -0,96
BIST HİZMETLER 75.484 1,20
BIST ELEKTRİK 3.517 -0,76
BIST ULAŞTIRMA 147.140 1,76
BIST TURİZM 7.257 0,10
BIST TİCARET 206.018 2,23
BIST İLETİŞİM 33.576 0,12
BIST SPOR 28.105 1,10
BIST İNŞAAT 77.135 0,66
BIST MALİ 117.095 0,00
BIST BANKA 136.906 -0,11
BIST SİGORTA 276.088 -0,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.575 0,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.850 0,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.460 0,17
BIST TEKNOLOJİ 97.893 -1,50
BIST BİLİŞİM 21.487 0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.172 -0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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