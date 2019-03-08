Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.421 -1,29 BIST SINAİ 120.560 -0,80 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.421 -1,29
BIST SINAİ 120.560 -0,80
BIST GIDA, İÇECEK 116.457 -1,51
BIST TEKSTIL, DERİ 31.683 -0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.435 -0,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.448 -0,66
BIST TAŞ, TOPRAK 68.761 -1,02
BIST METAL ANA 218.949 -1,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.250 0,19
BIST MADENCİLİK 61.389 -0,45
BIST HİZMETLER 73.971 -0,59
BIST ELEKTRİK 3.454 0,84
BIST ULAŞTIRMA 137.842 -2,34
BIST TURİZM 7.119 -0,64
BIST TİCARET 202.592 -0,50
BIST İLETİŞİM 33.672 0,23
BIST SPOR 27.541 0,48
BIST İNŞAAT 77.125 0,10
BIST MALİ 114.663 -0,85
BIST BANKA 133.819 -0,98
BIST SİGORTA 274.439 -0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 130.694 0,65
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.866 -0,78
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.180 -0,41
BIST TEKNOLOJİ 96.033 0,02
BIST BİLİŞİM 20.911 -0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.830 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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