Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.421 -1,29 BIST SINAİ 120.560 -0,80 BIST GIDA, İÇECEK 116.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.421
|-1,29
|BIST SINAİ
|120.560
|-0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.457
|-1,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.683
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.435
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.448
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.761
|-1,02
|BIST METAL ANA
|218.949
|-1,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.250
|0,19
|BIST MADENCİLİK
|61.389
|-0,45
|BIST HİZMETLER
|73.971
|-0,59
|BIST ELEKTRİK
|3.454
|0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|137.842
|-2,34
|BIST TURİZM
|7.119
|-0,64
|BIST TİCARET
|202.592
|-0,50
|BIST İLETİŞİM
|33.672
|0,23
|BIST SPOR
|27.541
|0,48
|BIST İNŞAAT
|77.125
|0,10
|BIST MALİ
|114.663
|-0,85
|BIST BANKA
|133.819
|-0,98
|BIST SİGORTA
|274.439
|-0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|130.694
|0,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.866
|-0,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.180
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|96.033
|0,02
|BIST BİLİŞİM
|20.911
|-0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.830
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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