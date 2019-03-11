Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.678 -0,05 BIST SINAİ 121.277 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 116.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.678
|-0,05
|BIST SINAİ
|121.277
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.835
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.158
|1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.546
|-0,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.876
|0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.913
|0,22
|BIST METAL ANA
|222.876
|1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.940
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|61.505
|0,35
|BIST HİZMETLER
|74.003
|-0,73
|BIST ELEKTRİK
|3.481
|0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|136.865
|0,39
|BIST TURİZM
|7.214
|1,36
|BIST TİCARET
|201.290
|-1,99
|BIST İLETİŞİM
|34.053
|-0,32
|BIST SPOR
|26.951
|-1,55
|BIST İNŞAAT
|77.411
|0,94
|BIST MALİ
|114.920
|0,44
|BIST BANKA
|133.816
|0,49
|BIST SİGORTA
|276.966
|0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|131.677
|0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.245
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.415
|1,33
|BIST TEKNOLOJİ
|95.454
|0,39
|BIST BİLİŞİM
|21.313
|1,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.912
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA
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